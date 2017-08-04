〈中部〉待轉區當停車格 小心挨罰900元

2017-08-04

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮草溪路、中正路上，有路口機車待轉區被誤當停車格而佔停，劃設機車待轉區的南投工務段說，現在全台繪設機慢車待轉區都不再標示字樣，只要看到該方格在丁字或十字路口，就是機慢車待轉區。草屯警方提醒，違停至該區要罰九百元。

「這是路邊停車格嗎？」，最近屢有民眾發現在草屯鎮草溪路、中正路上，有幾個路口劃設長方形方格，有時會有汽車停在格內，讓人分不清它是停車格或是機車待轉區。

草屯警分局交通組表示，草屯鎮中正路縣立旭光高中對面、草溪路、民權西路口，及草溪路上林派出所附近路口的長方格，都是給機車、腳踏車騎士準備到對向的「機慢車待轉區」，若汽車停進待轉區，依道路交通管理處罰條例第五十六條第一項規定，將處九百元罰鍰。

草屯警方也說，現在公路總局南投工務段新繪設的機慢車待轉區，都沒有標示字樣，常會有民眾誤以為是停車格，曾建議南投工務段考慮加上字樣，但工務段回復現在不再標示字樣。

南投工務段段長陳煌獎表示，該工務段養護道路口新繪設的機慢車待轉區，考量雨天防滑等安全問題，不再加噴字，請民眾特別注意，若發現該方格繪在路口，前後都沒有其他停車格，該方格就是「機慢車待轉區」，汽車不要佔停，否則需待轉機車騎士就會無處停等，非常危險。