〈中部〉校園屋頂種電年收估億元 僅進帳631萬

2017-08-04

效益差太大 審計室：彰縣府需檢討

〔記者張聰秋／彰化報導〕為增加縣庫收入並早日邁向非核家園，彰化縣政府推動校園屋頂種電計畫，預估一年可獲一億元售電的回饋經費，執行一年結果，總售電收入六百卅一萬多元。縣府表示，將檢討改進，並在兼顧建物使用安全下，讓發電系統發揮最大效益。

彰化縣審計室最近完成彰化縣一○五年度總決算審核報告，報告中特別針對縣府辦理學校和機關屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案提出缺失。審計室表示，縣府為了促進公有房舍有效利用及落實綠色能源政策，積極在縣府及所屬機關學校屋頂設置太陽光電發電系統，以期增加收入，但設置作業未臻周延，影響系統使用效益。

查核發現容量與標租契約不符

目前全縣雖有一五○校、一五三案場完成設置太陽光電發電系統及掛表，未來仍將繼續增加數量，可是設置容量和電力運用卻出現模糊地帶，且部分學校建築物可剩餘使用年限不到廿年，也就是說，可能出現廿年種電簽約期未到，建物已達使用年限的問題，審計室擔心發電系統使用效益。

審計室查核還發現，有些機關學校與廠商簽訂的回饋內容與獎勵金核撥比率，竟與規定不符。在諸多缺失下，審計室要求縣府需對機關與學校的太陽光電發電系統公開標租案，提出檢討改善。

縣府表示，將全面清查廠商實際設置容量是否已達標租系統設置容量，若與契約不符，將依約開罰。

官員：逐漸並聯後收入會增

教育處長鄧進權說明，審計室去年查核完成並聯系統、開始送電的學校，只有三○％到四○％，賣電收入才會不如預期，到目前為止，完成並聯、可賣電的已有一五五校、一六○個案場，今年一到六月賣電收入一七○○萬元，預計今年底前完成一八八校、二○○個案場，隨著工程逐漸完工、完成並聯，賣電收入就會增加。

不過，有不願具名的校長指出，電費收入會和預估值差一大段，是因目前台電收購太陽能發電的電費價格，從早期十多元，隨著發電量增加，一路跌到七、八元，二年前縣府推動校園種電時，還有六元多，目前又跌到四、五元，廠商賣電收入少，相對影響縣府實質售電收入。

也有學校總務主任說，日照、發電設備新舊都會影響發電效益，發電設備會隨著使用期逐年遞減發電效能，效能不好，發電量就減少，國立彰化師範大學考量到發電效能和台電收購電價，固定收取年租金，以取代波動幅度較大抽取售電收入提撥獎勵金機制。