〈中部〉嘉縣長誰來選？張花冠、陳明文有異見

2017-08-04

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長張花冠昨到「台北之音」接受主持人周玉蔻訪問時，對立委陳明文「欽定」農委會副主委翁章梁參選下屆縣長不以為然，強調不應再以舊宮廷思維方式產生人選，希望建立公平的溝通協調平台機制。

陳妻︰理念不同 張強調沒鬧翻

本報記者昨撥打陳明文手機未能接通，其妻廖素惠代為回應，指她的丈夫與張花冠只有理念價值爭辯，並無個人好惡，大家都可以提出縣長人選的看法，不是某個人說了算，也就沒有所謂的內定說。

當周玉蔻問到張花冠是否和陳明文鬧翻時？張澄清說，並沒有鬧翻，只是對一些事情的看法、意見不同，同時否認自已挺縣議會議長張明達選下屆縣長，強調黨對縣長提名人選機制未產生，包括張明達、副縣長吳芳銘及水上鄉長劉敬祥等人都有意參選。

訪談中，張花冠多次以「那個太陽」、「日不落的太陽」來暗指陳明文，但否認與陳的政治夥伴關係生變，並要周不要挑撥她和陳之間的政治感情，還強調，會將縣長任期做好做滿，目前最重要的是辦好明年台灣燈會。

周玉蔻詢及，如果民進黨內的縣長人選，經協調溝通結果是翁章梁出線，會不會支持？張花冠說「會」。

意外被點名的劉敬祥喊冤說「那是玩笑話」，他支持張明達參選縣長是眾所周知，但也希望黨中央協助建立溝通平台，避免地方黨內分裂；吳芳銘表示，現階段任務是輔佐縣長，包括台灣燈會、馬稠後工業區的招商與開發等，目前沒有參選的規劃。