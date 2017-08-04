〈中部〉郵資漲 雲林稅務局今年開銷多90萬

2017-08-04

〔記者林國賢／雲林報導〕郵資調漲，與民眾往來密切的公務機關首當其衝，郵資費用激增，雲縣府、雲林監理站預估到年底增近七十萬，雲林稅務局則增加九十多萬，大喊吃不消。

縣府、監理站支出 皆增70萬

雲林監理站長吳孟峰表示，監理站與民眾往來郵件相當多，包括寄發的申訴回函、燃料費徵收、公文等，郵資調漲後今年會增加七十萬元，明年增加約一百五十萬元，因郵資預算去年已編列，將向總局求援，部分業務會改以電子郵件與簡訊因應。

縣府行政處長林樹山表示，縣府預估至年底會增加七十萬元郵資，將會動支預備金支應，也會請同仁儘量用電子公文處理，減少支出。

雲林縣稅務局局長張永靖表示，他們是郵資漲價重災戶，到年底增九十多萬元，明年則會增加二百廿萬，今年增加部分會儘量從其他業務費調度支應，明年則重新調整預算。

雲林郵局總局經理吳志亮表示，郵資調漲對於公司行號大量寄送DM傳單影響最大，另因明信片漲幅約一倍，對使用明信片寄發通知的行政機關衝擊相當大，有許多公司已決定改採網路寄發等方式減少開銷。

吳志亮表示，雲林郵件數量每年都以三至四％衰退，郵資調漲後可能會再跌個五％，DM傳單寄送頻率可能減少，這幾天許多民眾投遞郵筒信件的郵資都不足額，今天開始，郵資不足收件人將必須補差價，下月四日開始除了補足差價，還須繳交八元手績費，民眾寄信時一定要留意。