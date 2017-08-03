〈南部〉夏日音樂節 12日到「將軍吼」

2017-08-03

〔記者王涵平／新營報導〕台南夏日音樂節—將軍吼八月十二日在將軍漁港登場，今年首度辦理樂團競賽，將由前三名得獎樂團開場，同時推出文創、小吃市集，好聽、好吃又好玩。

市長賴清德昨邀議長賴美惠等各界人士出席活動記者會，歡迎大家一起來西濱享受好音樂、歡度開心暑假。

賴清德表示，近年來台南的夏日海PARTY活動已占有一席之地，市府整合台南市夏季所舉辦的山、海及市區的文化活動，命名為夏日海PARTY，今年不僅請魏如昀代言，也有台南在地獨立樂團多組深受年輕朋友喜愛的熱門歌手，參加將軍吼演出，要全力以赴呈現最棒的舞台。

他強調，市府不是為了辦活動而辦活動，而是要推展南市觀光產業，讓大家賺到無煙囪工業的錢，是市府的最終目標。

將軍吼邀請八組歌手輪番演出，包含台南在地好聲音「自由權威」、饒舌樂團「草屯囝仔」、樂團新勢力「臭屁嬰仔」、饒舌新秀「BCW」、嘻哈新秀「187INC」、創作才女「吳汶芳」、溫柔美聲「梁文音」及金曲嘻哈天團「玖壹壹」壓軸演唱，並與eTV合作同步直播精彩節目，更整合周邊景點與業者合作推出套裝旅遊行程、包車遊程以及地利小食「將庄傳奇—將軍令」音樂節專屬遊戲遊程，呈現獨具西濱特色的夏日海洋音樂盛會。活動詳情可查詢「2017台南夏日音樂節」活動官網www.tainanmusic.org.tw。