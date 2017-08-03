〈南部〉七夕愛情嘉年華 結合觀巴一日遊

2017-08-03

〔記者劉婉君／台南報導〕「台南七夕愛情嘉年華」將於五日至廿八日舉行，今年首度與台灣觀光巴士合作，推出「月老行旅．觀巴漫遊」一日遊行程，七條路線景點涵蓋月老廟、觀光工廠、街區、景點等，不僅有導覽解說，還可品嚐台南美食、月老小物ＤＩＹ體驗，帶領各地民眾探訪台南月老廟，感受浪漫暑假。

「台南七夕愛情嘉年華」舉辦迄今邁入第七年，去年推出十條小旅行遊程，每條路線都爆滿，總計約五千人參加，但三小時的遊程不含接送，參加者以南部遊客為主，今年延長為一日遊，並和台灣觀巴合作，由專車到高鐵、台鐵、機場或飯店接駁，希望可以吸引中、北部遊客一起到台南旅遊、住宿。

文化局表示，「月老行旅．觀巴漫遊」路線規劃以台灣觀巴套裝行程為基礎，結合台南月老信仰文化，分為「織情畫意線」、「情比金堅線」、「甜蜜浪漫線」、「粉紅好緣線」、「幸福甜甜線」、「情繫愛情線」、「百年好合線」等七條路線，每條路線都會拜訪一家月老廟，聆聽各廟月老的故事，走訪鄰近景點以及台南市熱門街區，當天中午品嚐在地的美食，如虱目魚料理、碗粿、蚵仔煎等，還可動手製作觀光工廠結合月老特色推出的「月老小物」。

月老行旅活動於五日至廿八日期間的每週二、四、五、日出發，每團十六人即可成行，相關訊息可查詢活動官網http://itainan.tnc.gov.tw。