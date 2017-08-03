〈南部〉南科T-Bike搶手 市民：無車可借

2017-08-03

員工上班用 假日遊客多

〔記者黃文瑜／善化報導〕台南T-Bike上路滿一年大受歡迎，台南科學園區也設有六站，平日除了有科學園區員工騎T-Bike上班外，更是南科社區便利的交通工具，假日也有許多民眾借T-Bike騎休閒遊程，在市區T-Bike建置完成前，使用率非常高是全台南數一數二夯的站，還有民眾打市民服務專線反映南科無車可借。

T-Bike平日平均使用率為三千人次，假日平均都有一萬人次以上使用，有時一輛車一天有七個人使用，目前共推出四條休閒遊程。交通局指出，近一個月來最夯站為台南火車站，補車就秒殺一下被借光，第二名則是成大會館站，除了近火車站外，成大附近學生多也是重要原因，T-Bike也將台南知名的觀光景點串聯，因此景點的借車率則算是第三名。

交通局長林炎成表示，全台南目前共有五十二個站，共一千五百輛T-Bike，南科共設有台鐵南科站、社區中心站、南科管理局站、樹谷生活科學館站、霞客湖站，今年四月又新增台積電站，是全台最早設有腳踏車的科學園區，約有一百廿輛腳踏車，一年下來有十幾萬人次的使用率，廠商都隨時注意各站車子數量，將車輛調度補足，民眾可透過T-Bike app，查看鄰近車站的腳踏車數輛。

南科管理局表示，社區原本就有近三千人居住，因此平常日南科火車站到社區、管理局等地，員工通勤占多數，假日則是主打旅遊，有霞客湖、幾米公園等景點，園區內有吃又有玩，民眾反應很好，甚至表示無車可借。

交局鼓勵南科廠商捐贈單車

林炎成說，南科無車可借也代表南科員工有需求，因此鼓勵南科廠商投入捐贈T-Bike，讓員工更方便，還可打造低碳城市，預計今年底將與新市、善化兩公所合作，在火車站處再各設一站，讓民眾生活更便利，也可解決南科一帶T-Bike需求量的問題。