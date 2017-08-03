〈南部〉台江城西防風林 兩個月發現三種罕見陸蟹

2017-08-03

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園又多一種新紀錄種—隆背張口蟹！台江護蟹行動接連傳出好消息，繼先前在城西防風林記錄到一隻凹足陸寄居蟹後，陸續又傳出發現台江新紀錄種，短短兩個月時間，已發現葛雷陸方蟹、凹足陸寄居蟹及隆背張口蟹三種陸蟹，顯示城西防風林生態之多樣性，堪稱是台江的生態寶庫。

見一隻南部罕見的隆背張口蟹

當地居民吳瑞昌參與城西防風林的護蟹行動，他於六月曾發現葛雷陸方蟹的台江新紀錄種，七月底又在城西防風林北側的「夢幻湖」記錄到一隻南部罕見的隆背張口蟹，經學者專家確認是台江新紀錄種。他說，曾撞見有人在此捕捉陸蟹，呼籲大家不要捕捉，好好珍惜這塊難得的生態寶地。

專研陸寄居蟹的台大博士生許嘉軒表示，隆背張口蟹在南部有發現過，但很少見，只有零星分佈，中北部較多，他在南部還不曾看過。研究陸蟹的專家中山大學博士生李政璋也說，這個在台中高美濕地以北很常見，但在南部很稀少，能發現算運氣好。

還有葛雷陸方蟹、凹足陸寄居蟹

環保署雲嘉南區環境教育區域中心的護蟹行動，由南大生態系主任張原謀帶領，與台江國家公園管理處合作，在台江國家公園城西防風林一帶進行護蟹行動及調查。接連發現台江新種，也讓各界體認到這片防風林生態之多樣性。除護蟹行動發現的葛雷陸方蟹、凹足陸寄居蟹及隆背張口蟹三種外，李政璋先前進行調查時，也在防風林發現台江新紀錄種三櫛擬相手蟹。

凶狠圓軸蟹繁殖期 邀民眾護蟹

張原謀表示，這邊陸蟹的種類和數量相當多，尤其是凶狠圓軸蟹，牠們集體「降海釋幼」（指繁殖期）的時間集中在前半夜，加上防汛道路寬度較窄很容易被「路殺」。因此號召有興趣的朋友進行護蟹行動，除了可以維護這邊的生態多樣性外，更讓大家對這片防風林生態之珍貴有更進一步的認識。

許嘉軒表示，由於八月凶狠圓軸蟹的釋幼期將至，這個月除了開放一般民眾的活動外，也和台江國家公園、台南鳥會合作護蟹，歡迎大家共襄盛舉。