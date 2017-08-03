〈南部〉高雄型農上菜 有機蔬果手機下單就近取貨

2017-08-03

動動手指就能買菜 還能省宅配運費

〔記者陳文嬋／高雄報導〕上班族買菜不方便，市府農業局與資策會合作，推出高雄型農上菜，由型農供應有機及產銷履歷蔬果，民眾只要下載「樂取」APP農產品銷售平台，進入APP後取貨點選「型農來上菜」，動動手指就能買菜，下班就近直接取貨，還能節省宅配運費，照顧全家健康。

高市通過產銷履歷驗證面積是全國最大，農業局更鼓勵年輕人返鄉，培訓高雄型農五百多人，其中彭鈺文堅持透過生物防治法，減少用藥傷害土壤、水質，在好山好水的美濃，種出最爽脆清甜的野蓮；型農連于萱五年前取得有機農場認證，使用天然湧泉灌溉蔬果，近來更種出龍眼、紅龍果等，符合食當季，更豐富多元化。

鳳山、四維行政中心取貨據點受歡迎

近年來養生風潮帶動下，有機及產銷履歷蔬果受歡迎，但大多以宅配為主，民眾搶購還要支付運費，農業局鎖定上班族市場，推出高雄型農上菜，民眾透過APP訂貨，北高二地付款取貨，宛如行動菜市場，深受上班族喜愛，下班不需要趕上市場，動動手指就像逛菜市場，成為未來購買農產品的新趨勢。

尤以鳳山、四維行政中心取貨據點最受歡迎，吸引民眾搶購蔬菜、水果，連平常沒有上市場買菜習慣的市府男性同仁，也紛紛響應，讓老婆用手機選購，自己在辦公室取貨，讓另一半直呼好貼心！

主秘王正一表示，小農直接送貨到辦公室，不僅讓小農直接面對消費者，農產品售價也是由小農自行訂定，不再有中間盤商層層剝削，更結合社福機構協助民眾取貨，並給予利潤回饋，買菜也能同時做公益。