〈南部〉台東縣清潔競賽 池上8連霸

2017-08-03

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣年度環境清潔競賽成績昨天揭曉，有伯朗大道、金城武樹等知名景點的池上鄉八度蟬聯鄉鎮市第一組冠軍，蘭嶼鄉雖仍是鄉鎮市第二組最後一名，但在該組進步成績最大，首度在清潔競賽中獲頒最佳進步獎。

關山獲第一組亞軍

台東縣環保局為鼓勵各鄉鎮市及社區注重環境清潔，從一○一年起推出環境清潔競賽，依人口數將十六鄉鎮市分為兩組，透過承辦人員及考核委員騎著自行車深入村里角落考核環境整潔狀況，原本每半年考核一次，從一○四年起改為年度考核。

第二組由海端奪冠

今年鄉鎮市第一組前兩名依舊由常勝軍池上鄉、關山鎮拿下，第三名為太麻里鄉，第二組海端鄉終於擊敗常勝軍金峰鄉，拿下第一名，金峰鄉及長濱鄉分別為第二、三名，最佳進步獎第一組由第四名的鹿野鄉進步三．五五分獲得，第二組則為屢次墊底的蘭嶼鄉，總成績進步二．零七分，在該組進步最大，這也是台東縣環境清潔競賽開辦以來，蘭嶼鄉首度獲獎。

村里組部分，第一組前三名皆由池上鄉村里拿下，分別為池上鄉福原村、振興村及富興村，第二組前三名同樣為海端鄉村里，分別為加拿村、海端村及廣原村，前三名分別帶走十萬、八萬及七萬元獎勵金，鄉鎮市組僅有獎盃一座鼓勵。

池上鄉八度蟬聯第一組冠軍，鄉長張堯城表示，鄉民的共識很重要，透過村民大會凝聚村民榮譽感，各村每個月會環境大掃除一次，評審進行鄉鎮評比的前三天，鄉內提前展開各村環境清潔競賽，各種策略讓池上可以八連霸，此外，拿下村里組第一名的福原村是鄉內人口最集中、市場所在地，原本管理難度高，仍能克服困境奪冠，顯示事在人為。

環保局長謝清泉說，清潔競賽舉辦多年，縣民對環境整潔多已有共識，今年在街頭犬便清潔、排水溝清淤及公廁維護等方面須再加強。