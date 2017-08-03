〈南部〉爭取13年 下營南外環道工程招標

2017-08-03

預算4億 加徵地經費一億三千萬

〔記者楊金城／下營報導〕工程預算四億、土地徵收費一億三千萬的下營南外環道路新闢工程，地方爭取十三年終開花結果，如此大手筆建設近年在下營僅見。

市府工務局已在上月底辦理新闢工程上網招標，如果八月底開標順利發包，有望在年底前動工，可銜接下營北外環道路和省道台十九甲線，有助打通下營路網和地方發展。

因下營南外環道路經過「右武衛遺址」及「朱音宮，朱氏三合院」，市府也請規劃公司辦理環境影響評估報告並加以說明處理。

下營區長姜家彬昨說，南外環道路打通後，可讓下營區有一個綿密環狀交通網。大埤里長曾清賢說，不只出入方便，也有助地方發展。

難得的是，下營南外環道路新闢工程沒抗爭，市府工務局新建工程科長秦繼孔說，南外環道路約三．三公里長，以一般徵收協議價購土地總費用約一億三千萬元，預計月底前辦理。

下營南外環道路從民國九十三年就由下營民眾極力爭取，民國九十六年四月交通部公路總局完成規劃報告，因前台南縣政府財政拮据無配合款，加評估交通量等因素，後來無下文。

長3.3公里 銜接北外環道與台19甲

姜家彬說，台南市升格直轄市後，下營區公所重起爐灶，市府向中央爭取開闢下營南外環道路，交通部才在三年前列入「一○四年至一○七年」新營生活圈道路子系統建設計畫就此定案，市府在上月底辦理工程招標。

南外環道路由北外環道路一七四線與公園路交叉路口向南延伸，其間連接南五十六線、南五十六之一線、南五十九線、南六十七之一線，向東銜接至台十九甲線，全長三．三公里。