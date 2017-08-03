〈南部〉海棠淹水 市府：時雨量逾防護標準

2017-08-03

過去12年治水經費201億 非253億

〔記者王涵平、蔡宗憲／綜合報導〕海棠颱風造成南市多處淹水，遭批市府治水失效，南市秘書長李孟諺昨表示，時雨量超過排水防護標準是造成淹水的主要原因。

市長賴清德則在記者會外受訪時表示，由水利局公布過去十二年來中央在台南的治水經費，以及迄今執行多少經費，成效如何，讓大家討論，希望避免用錯誤的數字在檢討批評，所有數據以水利局專業公布為準。

市府昨召開記者會詳細說明海棠颱風造成南市淹水原因，針對南市近年治水經費，曾任南市水利局長的李孟諺說，在易淹水計畫與流域綜合治理計畫方面，九十九年以前核定一百卅二．九億元，一○○至一○六年一○六．九億元，總計二百卅九．八億元，設計規劃或施工中的有卅八．八億元，包含地方政府接受中央委託代辦治理工程、橋樑改建及用地取得，而梅姬颱風緊急工程屬於災後復建，不屬系統整治經費，過去十二年總計投入治水經費二百零一億元，並非外界所指二百五十三億元，另外有卅九億元則是尚未完工或未完成發包。

市長強調：檢討防洪標準夠不夠問題

而市長賴清德昨面對媒體採訪時也強調，前不久在台北市跟新北市下了幾場大雨，短時強降雨，每小時下的雨量將近一百毫米，所以新北市也淹、台北市也淹，這個例子就可以證明，「不是說治水有沒有效的問題，而是說幾十年來我們國家的力量，在台灣各縣市所構築的治水防洪的標準到底夠不夠的問題」。

他表示，「過去中央把資源放在北部，但近十年來政府才開始在南部進行有系統性的治水工作，不管是陳水扁政府或馬英九政府，投注在南部，不僅僅在台南、在屏東、在高雄甚至雲林、嘉義和台中，其實都收到效果，我們不希望以一場雨，來否定過去政府的努力。」

南台灣防護標準 遠不如北台

他強調，「像莫拉克那樣的雨，或前不久下在台北市那種強降雨，下在哪裡，通通都會淹，所以當台北市跟新北市淹水的時候，我們感同身受，我們知道那樣的雨下在台南也會淹，所以我們只是希望社會，當看到中央政府在南部治水的時候，千萬不要再說，已經花了多少錢，那你的錢花到哪裡去，以南台灣目前政府所構築的防護標準，比起台北、新北北台灣遠遠不足，你如果去計算幾十年來中央政府花在北部的預算，跟花在南部預算，你就可以清楚看得出來。」

此外，有讀者為賴清德抱屈，認為氣象局雷達回波圖「有狀況」而影響判斷，墾丁雷達站人員也確認當天有資料傳輸斷點，但不至於影響判斷。