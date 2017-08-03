〈南部〉高雄第三例都更拉皮「 公園人生」煥然一新

2017-08-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕老屋換新裝！高雄市第三例申請都更拉皮成功的大樓完工，三民區「公園人生」大樓外牆煥然一新，住戶相當滿意。

申請都更拉皮成功，正式名稱叫做「都市更新整建維護」，高雄市成功首例是一○三年完工、位於三民區的「康詩丹庭大樓」；第二例是一○五年完工、位於新興區的「雙橡園大廈」。

都發局表示，營建署可補助最高四十五％的工程經費，目前高雄市還有二十案送件中，其中位於前鎮區的「都會貴族」大樓已核定。

「公園人生」大樓屋齡二十一年，外牆磁磚剝落嚴重，影響公共安全，在管委會號召下，住戶決議採用都市更新方式，進行外牆拉皮，透過高市都發局協助，獲得營建署補助規劃設計費七十五萬、工程費五五○萬元。

扣除補助 每戶約負擔十萬元

都發局指出，「公園人生」大樓外牆翻新、老舊招牌與鐵窗拆除等工程費，總共一二六五萬元，扣除政府補助，大樓仍需負擔約七一五萬元，由六十八位建物所有權人依比例分擔。

住戶表示，每戶約負擔十萬元費用，大樓外觀整個煥然一新，住起來安全，對房價也有幫助。

都發局透露，高雄市從一○一年就開始推動「都市更新整建維護」，迄今只有三例成功，主因是要取得所有住戶的共識，過程困難，「公園人生」住戶百分之百同意外牆拉皮，但仍有五戶不願拆鐵窗，營建署作法是扣除五％的補助款。

都發局目前針對有磁磚掉落紀錄、或屋齡超過二十年的大樓，主動聯繫管委會，派出都市更新輔導團，前往大樓講解申辦相關資訊。

都發局強調，為配合交通建設，擬將愛河沿岸及輕軌沿線列為重點區域，優先協助有意願的大樓申請補助。