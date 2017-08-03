〈南部〉綠建築裝冷氣引質疑 屏縣府︰更節能

2017-08-03

被質疑南部炎熱 效用不大

〔記者葉永騫／屏東報導〕政府全面推動綠建築，希望達到節能、節水目的，屏東縣氣候炎熱，許多綠建築完工後還是得裝冷氣，引起民眾質疑綠建築的效用，縣府發言人黃建嘉表示，如果沒有綠建築，將會消耗更多的能源。

政府規定公有建築物五千萬元以上必須為綠建築，以發揮環保、節能等功能，屏東縣去年有十五件綠建築，但是蓋好後卻頻出狀況，例如屏東火車站的綠建築漏雨嚴重；屏東警分局蓋好後因為申請綠建築標章，暫不裝設冷氣，辦公室內熱得不得了，拘留室更像是火爐一般，涉嫌人熱到受不了，不斷哀求警方快做筆錄移送到地檢署，以免熱斃了。

另外，縣府南棟新大樓雖然是綠建築，但是啟用後全棟都是空調，而貨櫃組成的青年Ｐ基地，雖然採取挑高和屋頂綠化植栽，但也必須裝設冷氣，因此綠建築的實用性受到民眾質疑，認為不適用於南台灣，花大錢卻效果不彰。

綠建築並非不可裝冷氣

縣府發言人黃建嘉表示，綠建築不代表就是不裝冷氣，它可以在屋頂設立花園綠帶、更加通風、綠化，降低能源消耗，綠建築也可以有冷氣，但冷房的效率更好，南台灣雖然炎熱，但是很通風，如果公共建築能夠多利用這些優勢，就會更加節能。

挑高、綠化 冷房效果好

縣府城鄉發展處表示，青年Ｐ基地充分利用綠建築的優點，挑高的建築讓公共活動空間通風涼爽，搭配綠帶、樹木及屋頂綠化，大幅減少悶熱，雖然無法做到不用冷氣，但是比一般建築的節能效果更好，因此綠建築必須推動。