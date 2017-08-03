〈台北都會〉柯推單車自主登錄 警方有「異」見

2017-08-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市自行車根據警察局發放防盜編碼貼紙數量來看，光是私人自行車就將近六十萬輛，台北市政府正研擬推動「自行車自主登錄」，類似汽機車的監理系統，若民眾自行車違停遭拖吊，可馬上找到人，並以警察局現行的登錄系統為基礎。但警察局刑事警察大隊卻持保留態度，指出現行登錄系統是防止失竊的「服務」性質系統，與北市府未來想做的「管理」性質系統不一樣，因此不建議在現有系統上建置新的自行車自主登錄系統。

民眾吳小姐認為，如果登錄是為了拖吊，那應該很少有人願意去登錄。民眾許小姐也說，YouBike借還很方便，還有新的oBike，登錄感覺沒有很必要，不如把心力花在拓展自行車道上。

警察局刑大早於二○一○年推出烙碼，便於自行車遺失、被盜後尋回，二○一五年改為防盜編碼貼紙。而台北市長柯文哲上任後，加碼要求警察局刑大建置自行車自主登錄系統，由於必須輸入身分證字號、出生年月日等個人資料，因此推出至今，僅約一千輛自行車有辦自主登錄。

但因oBike再掀自行車管理議題。柯文哲上週又下令建立新的自主登錄機制。交通局證實，柯文哲上週三指示辦理自行車自主登錄，鼓勵民眾上網做自行車登錄，原則上是結合警察局既有系統來做，但因為沒有強制性，所以將提供一些誘因。