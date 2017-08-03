〈台北都會〉《北市》大港墘公園動土 明年四月開放

2017-08-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於內湖瑞光路、港墘路的「大港墘公園」昨天上午舉行動土典禮，預計明年四月底開放市民使用。市長柯文哲參加動土典禮時表示，該處未來將有內湖科技園區產業支援設施用地、公園及地下停車場，又北接金面山、南接基隆河，將發揮都市綠網機能，但柯文哲也交代副市長林欽榮調整地下停車場工程，必須和一旁的產業支援設施用地同步完工，「我們蓋輸民間企業太丟臉了！」

大港墘公園前身為台北花卉市場，面積約一．八公頃，大港墘公園有別於一般公園，對待雨水處理方式為「保水」，以「觀山大草原」作為公園主體及滲透式蓄水囊，讓都市出現難得的寬闊草地。而工務局為了增加公園植栽多樣性，喬木種植以台灣北部低海拔原生種，同時也會種植大量杜鵑花及設置「香藥草廣場」。除了大自然外，公園也將設計具地形變化的遊樂場，設置磨石子溜滑梯、攀爬坡及小山丘。

而這次負責公園設計的經典工程顧問公司主持人劉柏宏談到設計理念時說，內科周邊都是科技人員，工作壓力很大，因此希望公園不要有太多複雜設施，「就是草地、大樹，跟大樹下休息的平台。」

大草原下設蓄水池防洪

柯文哲致詞說，該處雖然沒有大安森林公園這麼大，但漂亮度不能輸給大安森林公園，而公園下方也會有蓄水池，將為內科地區防洪多一分保障，「如果可能的話，應該保存更多綠地給下一代。」