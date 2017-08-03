〈台北都會〉鬼屋？古蹟啦！ 滬尾小學禮堂貼告示

2017-08-03

外側失修似廢墟

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市定古蹟滬尾小學校禮堂因預算被市議會凍結，遲遲無法啟動修復作業，長期風吹日曬雨淋，老舊樣貌常讓人誤會是廢墟，外牆數月前還遭人塗鴉。淡水古蹟博物館已在外牆張貼公告，說明該處為文化資產待修復中，「切勿塗鴉或任意丟棄垃圾」。

滬尾小學校禮堂在民國九十五年八月十一日公告為文化資產；一百年八月十八日完成修復及再利用工程規劃設計，工程經費也編列了，受施家古厝「連坐」，修復經費遭市議會凍結，持續待修。年久失修和深鎖大門，有人以為該處是廢墟，恣意在外牆上塗鴉，還有地方學生口耳相傳指稱「那邊有鬼屋啦」。

遭亂塗鴉丟垃圾

淡水古蹟博物館行銷企劃組長江錫聰指出，已在外牆張貼公告，提醒民眾滬尾小學校禮堂是文化資產，不是廢墟，有賴眾人愛護，也避免再有塗鴉或傾倒垃圾等情形；每個月都會有巡檢員前往檢視該文化資產及其周邊狀況。

江錫聰另也補充，先前遭塗鴉的外牆並非古蹟本體，當下已經清除，由於清潔劑使用過度恐會傷害磚牆表面，仍留有淺淺白漬，將隨時間慢慢褪去，恢復原貌。

經費卡住任凋零

當地協元里長蕭慶和表示，滬尾小學校禮堂在北縣鎮公所時期就列為文化資產了，就連修復設計都已經完工，可惜就卡在經費，地方上都很期待這個空間可以整理得漂亮、乾淨，讓建物再有往日榮景，景觀空間可以做很好的利用。

在地方居民的記憶中，滬尾小學校禮堂自公告為文化資產後，就維持這般現貌，期待儘速修復。