〈台北都會〉《大巨蛋仲裁二連敗》柯罵主任仲裁人遴選 法務局反駁

2017-08-03

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、郭安家／台北報導〕曾在二○一四年為台北市長柯文哲操盤選舉的姚立明，近日頻頻透過媒體爆料。柯文哲昨受訪時表示，姚還是明年市長競選總幹事第一人選，但談到他對大巨蛋主任仲裁人李復甸有意見，波及姚妻、前北市法務局長楊芳玲時，柯忍不住抱怨「你怎麼選一個當年彈劾我的人，實在是太扯了」。然而北市法務局昨表示，依法令，北市府無權更無法影響「主任仲裁人」的遴選，形同打臉市長的「太扯說」。

法務局說明，按「仲裁法」，仲裁雙方各推舉一位仲裁人後，由這兩位仲裁人另共推第三人擔任「主任仲裁人」，除非發現主任仲裁人有需要迴避的事由，並經仲裁庭認定，否則仲裁雙方只能接受。

看不起蔡英文？ 柯：我何時說過

昨媒體追問柯，姚日前說柯文哲看不起總統蔡英文，現又跳出來爆料，算不算「豬隊友」？柯無奈稱覺得奇怪，「我甚麼時候說過我瞧不起小英。」

姚立明則對外表示，柯文哲曾要求楊芳玲「去影響」主任仲裁人的產生，「這是違法的，就像審判期間當事人不能和法官私下見面一樣」，沒想到「柯還一副這本來就是可以做的樣子」。他認為和柯的關係「一直就是這樣」，並未交惡，但柯現在很多作為，與參選時標舉白色力量的主張，已經不一樣；他最後表示若柯找回初衷，明年還是會幫忙。