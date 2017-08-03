〈台北都會〉世大運開幕式 中國五星旗不進場

2017-08-03

破例 國際志工擔綱升降旗手

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運將在八月十九到卅日登場，共有來自一三一個國家、七六三九名運動員同場競技。昨舉辦開閉幕典禮儀典人員第一次彩排，破例由國際志工擔任的六位升降旗手首次亮相，格外引人注目。外傳中國恐不出席世大運開幕式，各界質疑是否仍會看到中國五星旗，世大運發言人楊景棠昨婉轉表示，缺席開幕式的國家，代表旗幟就不會出現。

世大運倒數，昨開閉幕典禮儀典人員第一次彩排，除有將近三百位擔任舉牌手和舉旗手的學生志工，並打破軍方擔任重要典禮升降旗手慣例，由六位國際志工挑大樑，另邀請在台灣體壇有重要貢獻的老、中、青運動員，為中華台北地主隊護旗手。

六位升降旗手中，五官深邃、身形高挑的劉恩恩不但年紀最輕，也是唯一女性。劉恩恩跟著父母參加醫療義診廿二年，跑遍全台各山地部落，還有多次國際義診經驗，她不諱言很辛苦，例如曾經九天沒洗澡，但樂觀笑說，越辛苦的經歷，事後回想也覺得越有趣。

而最年長的台大公衛學院副教授蔡坤憲，曾服務於駐聖多美普林西比瘧疾防治顧問團，獲頒「外交之友貢獻獎」；他自爆，一開始收到邀請函，以為接到什麼詐騙信件。田徑運動員出身的林國威，身高高人一等，對於獲邀擔任升降旗手，他語氣難掩激動表示，這是很大的光榮，期許選手們把榮耀留在台灣。

關注東南亞人道關懷的陳聖凱，將為地主隊中華台北升降旗，他坦言怕做得不完美，現在每天都在家裡勤加練習。范震華致力於非洲糧食議題；黃喬邦則專注社會企業。

不過，外傳中國將缺席世大運開幕式，世大運發言人楊景棠昨天說，世大運循奧會模式，升起的是奧會「會旗」，的確有些國家的國旗和會旗一致，但也有國家例如英國、愛爾蘭、台灣等有另外的會旗，若缺席開幕式則不會出現該國代表旗幟。此外，選手得牌時，統一播放國際大學運動總會（FISU）會歌。

民眾若攜帶台灣國旗進場，楊表示，觀眾席上的觀眾可以持國旗，主辦單位無權干涉，為保障其他觀眾視野，旗幟、看板面積最大不超過長二公尺乘以寬一公尺，至於旗桿或有政治、宗教、種族、歧視等敏感議題的旗幟或看板，則不得攜帶進場。