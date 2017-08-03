〈台北都會〉105年度罰鍰呆帳件數 暴增32%

2017-08-03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通違規開單年年成長，收不到的罰鍰也增多，審計處在新北市總決算審核報告中指出，一○五年度應收未收行政罰鍰較前一年度件數成長卅二．九一％、金額成長三億元，成長六．六四％，財政局長呂衛青解釋，交通違規罰單增多，有些人真的繳不出來，也有些人採取措施閃躲，對各機關已訂定追繳督導機制。

一○五年度累計欠繳罰鍰為三○六萬餘件、四十五億餘元，較一○四年的二三○萬餘件、四十二億餘元成長，增加金額三億多元，比率以交通局的四十一．六四％最高，增加件數也稱冠；單純以金額計算，警察局年年稱冠。

檢舉案增加 比前年成長近2成

交通裁決處長李忠台表示，一○五年度較一○四年度檢舉案越來越多，光一○五年度就增加五十萬餘件，成長十九％，入案件數增加，沒繳罰鍰的人也跟著增加。

有攤販欠繳50多張罰單 不理

警察局交通大隊副大隊長許城銘表示，新北市人多、車多，交通違規案件比例也多，不繳罰鍰最常見是攤販，一旦占用道路被查獲，開罰一千兩百元起跳，查一次就一張，有人欠繳五十幾張。

環保局發言人孫忠偉說，一○五年度欠繳罰鍰以亂丟垃圾違反廢棄物清理法最多，水污染居次，第三是空氣污染，其中有不少是違章工廠，有些負責人用人頭來躲避罰單。

債務人一旦有財產馬上扣款

市府強調，收到罰單應於卅日內繳款，逾期未繳將催繳，催繳不成將送行政執行署強制執行財產，若執行不到送法院後，會給裁處機關債權憑證，一樣列在應收未收罰鍰，裁處機關會每年清查債務人的財產，一查到財產就會扣繳。

新北市議員、國民黨團書記長黃永昌說，應該詳實分析欠繳罰款的原因，了解是否有特殊情況造成民眾不繳，排除這些因素之後，就應該積極追繳。