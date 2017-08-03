〈北部〉打開「月光寶盒」 鳳林徵公路公園老照片

2017-08-03

本月26日開展 喚起回憶

〔記者花孟璟／花蓮報導〕周星馳電影「西遊記之月光寶盒」中，打開盒子就能穿越時空，鳳林鎮北林社區發展協會舉辦「月光寶盒：公路公園照片徵求計畫」，活動上月廿九日開跑，短短幾天募得五、六十張老照片，將在八月廿六日舉辦老照片展，當天晚上也連結社區舉辦的第六屆「菸樓迷路、百鬼夜行祭」踩街遊行，歡迎大家一起來玩。

協會總幹事李美玲說，看到老照片還有民眾提供的婚紗照，她相信，老照片展將是鳳林人的「月光寶盒」，盼帶大家回到從前、回到最初感動的時刻。

公路公園曾經是遊客走花東縱谷經過鳳林鎮時，必定停留的景點，也是鎮民心目中的重要地標，鎮公所秘書徐誌謙說，公路公園七十一年落成，當時他還是國小學生，記得當時鳳林鎮還舉辦公路公園寫生比賽，他當時就把八角涼亭當成寫生的主角！

公園內除了八角亭，還有兒童遊樂場、觀音洞、噴水池、餐廳、停車場、各式各樣可愛的泥塑動物，從獅子、老虎、猩猩、斑馬、長頸鹿、恐龍、犀牛、白鵝等，還有斗笠及蘑菇造型涼亭。

李美玲說，目前徵得的老照片中，許多都是小朋友和這些「可愛動物」合照，但目前「動物們」狀況大多油漆褪色、長青苔。

她說，社區希望重新喚起民眾對公路公園的回憶，特別舉辦老照片徵件活動，歡迎大家回家翻找自家「放相片的餅乾鐵盒子」，讓「月光寶盒」重新帶大家回到童年、回到青春時光，老照片展預計八月廿六日在公路公園展出；未來也計畫動員年輕人到公園重新彩繪，讓動物們換新裳。