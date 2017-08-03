〈北部〉鳳林公路公園養蚊 縱管處：明年委外

2017-08-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民國七十一年興建的鳳林公路公園，曾熱鬧一時，當年南來北往的旅客開車經過都會停下來遊覽、消費，也是許多鳳林人「童年回憶」一部分，風光十幾年後逐漸因設施老舊沒落，九十年移交花東縱谷國家風景區管理處管養，但除了整建「鐵馬驛站」之外，並無太大修繕，雖有固定清潔打掃，但廁所無水可用，淪為「蚊子公園」。

花東縱谷國家風景區管理處表示，廁所沒水是因為水塔的馬達遭竊賊偷走，會儘快辦理採購，也希望把馬達安裝在比較不容易遭竊處；目前公園設施由縱管處鯉魚潭管理站負責維護，每天都有外包清潔公司派人打掃整理，預計將比照林榮遊憩區，於明年度委外經營。

鳳林鎮公路公園當年在政府經費及各界贊助下，在台九線鳳林溪旁設置公園休息站，七十一年二月在前鎮長張乾倉任內完工，由於花東公路路程漫長，遊客到此大多會停車休息、玩遊樂設施、拜觀音、買東西消費，很吸引遊客，但民國八十年代以後，設施老舊破敗，遊客愈來愈少，販賣店、餐廳也一家一家關門。

花東縱谷國家風景區管理處八十八年成立後，盤點縱谷區域內各景點，都由縱管處統一接收管理，包括壽豐鄉鯉魚潭、鳳林公路公園等。

不過，公路公園後來除了拆除老舊的兒童遊樂設施、興建鐵馬驛站設施外，整體環境沒什麼變動，加上九十一年後，因台九線公路公園陸橋拓寬改建，橋體加高，導致原本臨路就能看見的公路公園變成在陸橋下方，原先的入口封閉，更難以被遊客注意。

十多年來的公路公園因老樹茂密，顯得有些陰森鬱閉，公園內的噴水池荒廢露出乾涸池底，平常只有打掃的清潔人員出入，「蚊子比遊客還多」，成了名副其實的蚊子公園，半年前水塔的抽水機還被偷走，公廁洗手台、馬桶都無法沖洗。