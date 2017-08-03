〈北部〉圍籬阻越軌種菜 外澳農民要台鐵給路

2017-08-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮外澳里民長年穿越鐵軌，利用鐵道旁山區農地耕作，兩個月前，台鐵以安全為由，把鐵道沿線山區用圍籬圍住，禁止行人跨越，當地農民氣得跳腳，要求增設安全路廊。台鐵回應，安全路廊應由地方政府規劃處置，願全力配合辦理。

立委邀會勘 10餘農民盼天橋延伸

外澳里鐵路靠山區山腳下，有數十塊私有地，農民種芭樂、芭蕉、綠竹筍，進出時須跨越鐵軌，近幾年來，火車速度越來越快，事故頻傳，台鐵基於安全考量，在靠山鐵路沿線，用圍籬圍起，農民因出入動線受阻發出怒吼。

立委陳歐珀昨邀集頭城鎮代會副主席尤瑞傑、外澳里長石錫煌、台鐵人員，到外澳火車站會勘，十多名農民當面陳情，盼外澳火車站天橋向西側延伸，越過鐵軌銜接山區農路，形成安全路廊，協調過程中，農民與鐵路局人員數度發生爭執，氣氛尷尬。

當地住戶八十八歲方姓阿嬤說，日治時期，居民就在外澳山腳下耕種，現在被圍籬圍住，教他們如何進出？請台鐵提出配套方案；石錫煌認為，台鐵設立圍籬時，要考慮農民出入，不能一意孤行。

延伸站外屬地方權責 縣府將評估

台鐵宜蘭工務段副段長王敏鎧說，天橋延伸到站外，屬地方政府權責，由宜蘭縣政府規劃辦理，過程中如有任何需求，台鐵會配合，設置圍籬為保障行人安全，保持現狀不會拆除。

陳歐珀請台鐵與地方政府協調，把外澳車站天橋延伸，建立安全路廊；縣府說，未獲邀參與會勘，近期內派員了解，評估設置安全路廊可行性。