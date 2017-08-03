〈北部〉苑裡改造房裡溪 要比美冬山河

2017-08-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所向內政部營建署爭取經費，在荒涼且雜草叢生，更常有人丟棄垃圾的枕頭山橋旁房裡溪河段至蓬山腳下三公頃高灘地，設置親水綠廊道，希望讓當地改頭換面，昨天舉行動土典禮，苑裡鎮公所更期待完工後能比美宜蘭縣冬山河。

苑裡鎮長杜文卿指出，苑裡鎮臨海，也有房裡溪、苑裡溪兩條主要河川流經，但是缺乏親水公園或廊道讓民眾「親水」。公所積極向中央爭取獲得補助，納入內政部營建署今年度「城鎮風貌型塑整體計畫」，總經費一千一百萬元，預計於十一月底完工。

鎮公所對於工程規劃，以生態廊道為主軸，栽種夜香花、春不老、台灣水龍、輪傘莎草、台灣櫸木、苦楝樹等植栽，並舖設草皮，充分發揮綠美化效果。另外，地面將會重新以防水帆布鋪底，並舖設砌石面、清碎石以及卵石，讓整個廣場鋪牌起來更乾淨與明亮。

鎮公所也將會設置噴泉生態池，並規劃觀景高台，供民眾除了登高一覽親水綠廊道全貌，還能欣賞到落日餘暉，及行進經過的台鐵列車；公所另於水道，也規劃設置有目前深受不少民眾喜歡的豆腐岩，共一百廿二塊，讓民眾感受水流層次。

鎮公所表示，該高灘地過去長期雜草蔓生，不時遭人丟棄垃圾，經陸續整治後，恢復乾淨，也認為這塊高灘地擁有成為民眾休憩玩樂場所的潛力，希望藉此次徹底改造後，讓原本民眾避而遠之的雜亂高灘地，成為清爽的親子遊樂勝地。