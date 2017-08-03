〈北部〉竹北國際客家藝術村 李永得：爭取明年啟動

2017-08-03

〔記者廖雪茹、黃美珠／竹縣報導〕客委會主委李永得昨天走訪新竹縣，實地了解縣府提出的竹北國際客家藝術村計畫，他表示，竹北東興圳早已是存在的人文地景，八處古蹟和歷史建築也已修復，只需要串聯、活化，竹北市是打造國際客家藝術村的適當地點，希望爭取立委支持，通過前瞻預算後，明年就可正式啟動。

新竹縣長邱鏡淳表示，在高樓大廈叢林中，六家地區保存了傳統客家聚落和農業水利設施「東興圳」，目前該區有十所學校和八處古蹟、歷史建築，結合新瓦屋和六家民俗公園，文化資源豐富，因此縣府提出修復和保全東興圳文化地景，營造環境美學與創藝聚落等願景，希望由政府投資活化文化資產。

李永得說，新竹縣所提計畫的方向很不錯，每年可邀請世界各國藝術家進駐，對於客家文化的推廣將扮演非常重要角色。為提升為國際級，未來會有專家參與討論，今年會先核定規劃費。

竹東鎮長徐兆璋則提出台三線三街道景觀改造計畫和客家戲曲公園改善計畫，希望吸引遊客到竹東慢食、慢遊、慢活。李永得說，竹東舉辦客家山歌比賽歷史悠久，是客家山歌的故鄉，可朝營造客家音樂村的方向發展。

北埔鄉長姜良明也提出北埔老街下街石板鋪面改善和一八九五紀念公園規劃案，希望能延伸慈天宮周邊的石板鋪面，恢復北埔昔日風采。李永得表示，北埔是新竹縣的客家文化重鎮，會盡量協助營造更好的文化空間。

此外，縣府文化局提出北埔國小宿舍歷史建築—龍瑛宗文學館計畫，希望打造成為推廣客家文化及龍瑛宗文學的展示及教育基地。李永得說，龍瑛宗是日治時期的台灣文壇巨擘，會致力促成。

李永得昨天也參訪新埔鎮百年老市場，見到販售市面上已經看不到的客家常民生活器具，認為是新埔市場很大的特色，值得支持。