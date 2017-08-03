〈北部〉扶輪社捐血液運送車 嘉惠桃竹苗

2017-08-03

〔記者陳昀／桃園報導〕台灣血液基金會新竹捐血中心服務桃竹苗三六五萬民眾，目前僅靠四輛血液冷凍冷藏運送車運作、業務量龐大，國際扶輪三五○二地區昨天捐贈一輛價值一三八萬元的血液運送車給捐血中心，每天可多運送二千單位的血量。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，新竹捐血中心目前是該基金會中最晚成立的中心，資源較不充足，血液運送車需具備冷藏與冷凍功能，保持紅血球活性、保存血漿的凝血因子，現有的四輛血液運送車，每月需前往一三二個捐血處收血，並運送到七十五家醫療院所，平均每年要收取卅四萬多袋的捐贈血、運送六十四萬多袋血漿，業務負荷不小。

市長鄭文燦昨天在市府衛生局參與捐贈典禮，與魏昇堂共同頒贈感謝狀給國際扶輪三五○二地區。鄭文燦表示，這次捐贈是由國際扶輪三五○二地區第一、第二分區中的十一個扶輪社，包含桃園、桃西、經國、百靈、西北、大興、桃花源、百合、協和、中山、西門等扶輪社共同發起的，感謝他們發揮愛心，提供民眾更完善的血液供輸服務。

鄭文燦說，國際扶輪社今年的主題為「Making a Difference」，扶輪人不僅改變自己與家庭，也能進一步改變社會，市府也與扶輪社合作，將位於大竹地區的二之十一號埤塘規劃為「扶輪埤塘公園」。

魏昇堂另表示，由於颱風期間捐血者不多，目前紅血球庫存量約剩五．四天，離標準的七天存量稍有差距，且因紅血球保存期限僅卅五天，建議民眾培養定期捐血習慣，讓庫存保持穩定。