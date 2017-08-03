〈北部〉初一、十五滿桌供果還願 赤腳阿嬤敬神助弱

2017-08-03

自掏腰包 十年來不間斷

〔記者李容萍／中壢報導〕這樣拜才叫「澎派」！創建於一九五二年的中壢慈惠堂，主祀無極瑤池大聖西王金母天尊，俗稱王母娘娘、金母娘娘或母娘。慈惠堂信徒眾多，香火鼎盛，近十年來，每逢農曆初一、十五，廟埕長型供桌總是擺滿數十盤、甚至近百盤的供果，令人稱奇的是，這些供果全都出自七十七歲的赤腳阿嬤義工吳隼自掏腰包、虔誠敬神的「心意」，且供奉後就捐助弱勢團體。

幾乎天天打著赤腳到慈惠堂報到的吳隼，育有三男一女，已當阿祖的她，有四個曾孫，家境小康。她的丈夫廿多年前過世後，她便每天天還沒亮就騎著破舊的摩托車出門，後方掛著推車，一早或是到青果市場批貨，傍晚也是騎著這輛摩托車穿梭慈惠堂附近商圈的店家收運資源回收物。

為了就近服侍母娘，吳隼在慈惠堂廟前廣場賣水果與整理各式回收物，長年來將賣水果的盈餘、變賣資源回收的錢（平均一天約一百元），甚至兒孫輩給她的零用金，全部用在初一、十五及舉辦法會購買的供果上，只求以最大的心意供奉母娘。

有時光是供果批發價就要花上七、八千元，包括慈惠堂董事長陳燦宏、興南里里長葉青旺等人看在眼裡，多次勸她收入不是很好、不要一次拜這麼多，但她仍堅持每逢初一、十五供果得這樣擺得滿滿的拜，即使有時水果價格飆漲，她的心意也不縮水。

吳隼表示，她年輕時身體很不好，五十年前舉家搬到中壢，開始到慈惠堂擔任義工服侍母娘，自此身體就轉好了，每逢初一、十五準備一整長桌的供果侍奉母娘，是她最大心願，單純就是為了感念母娘對她及兒孫輩的庇佑，兒孫們看她拜得開心，也很支持。

由於吳隼準備的供果拜完後並不回收，在廟方牽線下，就將拜完的水果裝箱送給桃園啟智技藝訓練中心及聖愛教養院，讓兩個弱勢機關也感受母娘慈悲為懷的精神，外界大讚慈惠堂這位赤腳阿嬤「足感心」。