〈北部〉馬偕、市府完成議約 兒童醫院2年內設18科

2017-08-03

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童醫院BOT案，由馬偕醫院取得最優先申請人資格，七月底已與市府完成議約，履約保證金兩億元，雙方近日將舉行簽約儀式。

市府表示，已完成地上物拆除與整地，馬偕醫療團隊預計先投入至少十七點八六億元，兩年內設兒童相關科別十八科，四年內完成廿五科且成為教學醫院，六年內成為醫學中心級兒童醫院。

新竹市兒童醫院預定地位在建功二路、建功高中對面原國防部用地，經都市計畫變更為「機卅一」用地，佔地零點八七公頃。這項BOT案委託期間為五十年，是國內第一個由地方政府主導籌建的BOT兒童醫院。長期目標將成為醫學中心級兒童醫院，初期量體為總病床兩百床以上，提供廿五科醫療服務。

核心任務是提供兒童重症及難症醫療照護，並成為廿四小時兒童急診專責醫院與提供罕病、重症、難症病童轉介照護。

兒童醫院BOT案經市府公告及招商後，確定由馬偕醫院取得最優先申請人資格，雙方展開一個月的議約程序，就合約內容進行協商，七月底完成議約，馬偕同意履約保證金兩億元，相關的土地租金和權利金也會依合約進行。

市府表示，馬偕醫療團隊接手興建兒童醫院，會依規提出社區回饋方案，針對新竹市兒童提供有感回饋，市府會針對此部分進行審議，保障兒童權益。至於增加容積率與是否增加產科等科別，只要馬偕醫療團隊向市府提出申請，並經新竹市都市計畫委員會通過即可，未來馬偕醫療團隊總投資金額可能達廿八億元，健全各個兒童科別。