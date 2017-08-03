〈北部〉拒有害產業 苗縣藍綠12議員連署提案

2017-08-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業公司計畫將在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，雖縣府強調會嚴格審查，但縣民難以安心，縣議員羅貴星提出「苗栗縣工業園區管理維護自治條例」草案，獲藍綠十二名議員連署，將於八月間議會臨時會審議，期許透過實質法規規定，讓縣府有權力阻拒對環境有害的產業進駐苗栗，並納入公民參與，捍衛縣民健康。

苗縣府表示，對於議員的提案表示尊重，會慎重處理，同時會將條文呈報中央工業主管機關經濟部，徵詢經濟部意見，並協同縣府法制單位研析條文的適法性。

羅貴星指出，泓赫公司計畫在銅鑼工業區設置資源再生處理廠，以熔融爐處理事業廢棄物，引發縣民人心惶惶；雖縣長徐耀昌針對此案回應「依法辦理、嚴格審查」，但目前苗縣自治法規，並無任何法源依據，所以長期以來，縣府只能被動的接收，只要申請產業符合環評、符合規定，就無法限制他的進駐，但若爾後發生污染等情事，受害的是生存在這塊土地的居民。

羅貴星表示，縣議員的職權就是制定法規，讓縣政府有強而有力的後盾去執行，提出「苗栗縣工業園區管理維護自治條例」草案，就是給予縣府有權力主動拒絕有可能侵害民眾權益的產業，倘若八月下旬臨時會順利通過此條例，縣府即可立即制定辦法，就能化被動為主動，杜絕有害產業進駐，其中當然也能納入縣民抗爭的泓赫再生處理場。

羅貴星說，為了避免縣府制定的禁止進駐產業項目，不符民眾期待，修法中，也納入公民參與的部分，未來民眾對於規範以外的產業進駐有疑慮時，也可提出納入不得進駐產業項目之申請，主管機關接獲申請後應啟動相關程序，並送交議會審查，藉此法規，落實保障民眾參與的權益，並由民眾所選出的代議士實質的監督審查。

羅貴星提出的草案，不分藍綠，已有陳春暖、陳光軒、詹運喜、胡忠勇、劉順松、羅雪珠、黃聲全、李聰祥、鄭秋風、孫素娥、邱鎮軍、禹耀東等十二名議員連署。

反泓赫設廠自救會表示，居民為了家園，四處陳情奔走，感謝多名議員們聽見他們的聲音，並給予支持，成員都希望這個草案，能順利審議過關，保護苗栗的好山好水。