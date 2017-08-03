〈北部〉平鎮新富市場綜合大樓 年底招標

2017-08-03

〔記者李容萍／平鎮報導〕由市府新建工程處代辦的「平鎮新富市場綜合大樓新建工程」，基地位於平鎮區新富五街，目前作為臨時停車場，預計十月完成規劃設計，年底辦理上網招標，初步規劃為地下二層、地上五層的建築物，由於地方希望增加停車空間，除了地下一、二層為停車空間及機房，地上三層至五層也將闢為停車場。

住在基地附近的市議員黃敬平表示，這處面積四○四七平方公尺的閒置市場用地，早期曾規劃興建「平鎮綜合行政大樓」，但計畫延宕近廿年，桃園升格後才重現曙光，由於新英、新富兩里和新富五街附近的大樓林立，停車位一位難求，地方爭取興建為集市場、里民活動中心和數層樓停車場的多功能大樓，估算至少得提供三百個停車位，才能符合地方需求。

新建工程處長陳智仁表示，基地現址目前開放讓附近居民免費停車，市府經濟發展局為解決平鎮區市場採買、鄰里集會所、停車位缺乏等問題，規劃興建為平鎮新富市場綜合大樓，包括規劃、設計及工程預算約五億一千萬餘元，會滿足地方需求興建為包含停車場、市場、里民活動中心的綜合大樓。

新建工程處規劃設計大樓地下一、二層為停車空間及機房，一樓為市場，二樓為里民活動中心及里辦公室，三至五樓則為停車場，同時爭取將樓頂也規劃為停車空間。