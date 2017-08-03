〈北部〉oBike違停亂象多 市長：目前不歡迎

2017-08-03

〔記者陳昀／桃園報導〕oBike無樁式共享自行車今年大量引進台灣，衍生占用人行道、機車格、亂停車等現象。市長鄭文燦昨天在市政會議中指出，oBike將成本外部化、利用公共服務運輸系統營利，市府目前「不歡迎oBike」進駐桃園，且待YouBike達八千至一萬輛後才會考慮放行。

鄭文燦表示，截至七月，全市已有一三三處YouBike租賃站、提供二八七五輛公共自行車，而oBike利用公共服務運輸系統營運，不但衝擊YouBike，也對民間業者形成排擠效應，市府要持續推動YouBike公共自行車租賃系統，未來再研議放行oBike。

單車可用、禁用空間 10月公告

交通局主任秘書熊啟中表示，由於oBike在其他縣市衍生亂停機車格、占用人行道等狀況，交通局預計先整合單車停車位，再擬定完整配套後，才會與oBike業者洽談。

熊啟中說，交通局正盤點可運用的單車停放空間與討論禁停區域，最快十月才會公告可用及禁用空間，並設立告示牌、劃標線與放置單車停車架。

oBike若進駐 須遵守停車規範

他說，若未來oBike能提出完整營運模式且順利進駐桃園，仍須遵守交通局的停車規範，而單車停放空間不僅開放給oBike，民眾也可依規停放自家單車。

因應Uber 市府推多元化計程車

市政會議昨由交通局提出「多元化計程車」專案報告，鄭文燦說，因應Uber等新挑戰對計程車業造成的衝擊，市府正推動具電子支付、APP預約等功能的多元化計程車，輔導既有業者升級改善。

交通局長劉慶豐表示，多元化計程車由大文山車隊、台灣大車隊兩家取得籌備權，大文山車隊先於六月廿一日上路，規劃經濟型、豪華型、尊爵型三種費率，推出Toyota油電混合車、LEXUS、BMW、福斯T6商旅車六種車型，但至七月十六日止，只載客一六七趟次，得再宣傳推廣。

他說，多元化計程車的駕駛人同時要有職業駕照及執業登記證，與一般計程車的差異是「僅限以手機APP預約」，且不限車型，廂型車或雙門跑車皆可，可說是「台灣版的Uber」。