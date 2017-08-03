〈中部〉台中ibike建置預算 追加近8千萬元過關

2017-08-03

廠商將贈10站、300台單車

〔記者蘇金鳳／台中報導〕攸關ibike的「台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」的一○六年第二次追加預算，二日在交通及地政委員會審查通過，交通局長王義川說，ibike廠商釋出善意，將免費提供十站、三百台單車，市府還會持續爭取優惠。

市議會交通地政委員會昨審查交通局有關輕軌運輸系統第二期路網可行性研究計畫一千萬元，及「台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」七五六七萬元等第二次追加預算。

之前議會不滿交通局在一○六年度預算編列ibike營運管理費，卻在議會未審查前就先發包，輕軌路網研究計畫未提出成效分析就編預算，因此刪除；交通局提出第一次追加預算仍未通過，昨第二次追加預算終於全部過關。

市議員陳淑華、何文海、張芬郁表示，很多里民希望ibike趕快建置，但卡在預算未過，廠商不會勘，民眾都很著急；市議員陳清龍認為可要求廠商負擔半小時免費的經費，但王義川曾公開聲稱不讓obike進入台中，失去與ibike廠商談判的籌碼。

對此王義川表示，廠商已同意贈送十站、三百台ibike給市府，至於負擔半小時免費的經費，將再協調。

王義川強調，obike已在台北及中國造成亂象，且發生保證金無法退回的問題，損及民眾權益，所以拒絕obike來台中。