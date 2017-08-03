〈中部〉大馬勝記盃象棋賽 葛振衣奪冠

2017-08-03

〔記者張聰秋／彰化報導〕馬來西亞舉辦的第一屆「勝記盃」世界青少年象棋個人公開賽中，代表台灣參賽的十七歲的彰化高中學生葛振衣，勇奪十八歲以下組冠軍，從八歲就開始學棋的葛振衣是象棋賽常勝軍，從小就被冠上「小棋王」的封號，這次摘下世界冠軍，實至名歸。

邱建富頒獎 讚台灣之光

市長邱建富昨在市公所頒發獎牌與獎勵金，並稱讚他既是「彰化之光」更是「台灣之光」，為我國青少年象棋代表於國際賽事取得最高殊榮，讓彰化名揚國際，實在很了不起。

這項，由馬來西亞玻璃市象棋公會與檳城勝記象棋社聯合主辦的首屆「勝記盃」世界青少年象棋個人公開賽，於七月廿一日至廿三日在馬來西亞檳城舉辦，比賽分為十八歲以下與十二歲以下兩組分別競技。

其中，代表台灣參賽十八歲以下組的葛振衣，經由三天共七輪激烈比賽，最後以五勝二和的不敗佳績，在卅四名各國高手中脫穎而出，榮獲十八歲以下組的冠軍。

邱建富表示，葛振衣是彰化縣八卦山象棋協會理事長葛芳潭的兒子，從小耳濡目染，八歲開始學象棋，培養出對象棋的興趣，多年來不斷努力鑽研、進步神速，是國內象棋界一顆耀眼的新星！

葛振衣表示，他從小四處征戰各項比賽，由比賽累積經驗，每次下完棋後拆棋，反覆探究得失，同時研究棋譜，理論和實務都做，因而進步快，近年開始在網路上跟棋友對弈，以象棋軟體輔助，精進棋藝跟國內一流棋手交流。