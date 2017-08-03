〈中部〉考滿分獎勵金 化療女童捐助家扶兒

2017-08-03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕令人感動的一刻！彰化縣和美鎮七歲化療女童蘇子甯，蘇媽媽為了改善子甯容易粗心的缺點，只要女兒單科考滿分，就會給一○○元獎勵金，一年下來她存了二○○○元，昨天全數捐給彰化家扶中心，子甯說：「可以幫助人，很開心！」

蘇媽媽說，女兒在五歲時因嚴重腹痛掛急診，經超音波檢查發現是右側腎臟有十五公分腫瘤，後來就開刀切除右側腎臟，經過病理切片確定為「威爾姆氏瘤」，也就是好發於兒童的腎臟腫瘤。

子甯切除右側腎臟後，就開始接受為期一年的化療與放射性治療，目前只要定期回診追蹤，蘇媽媽為了子甯的健康，全家也跟著調整用餐習慣，不吃醃製食品，連重鹹、重口味的食物也要戒掉，因此在中秋節家家戶戶在烤肉時，蘇家只能應景在平底鍋煎個肉片，讓子甯健康過中秋節。

除此之外，蘇媽媽只要女兒單科考滿分，就會給一○○元獎勵金，「最常考滿分的是數學！」子甯昨天跟媽媽一起把一年來所存的二○○○元，捐給彰化家扶中心，家扶兒也準備祝福小卡要送給子甯，家扶兒聽到子甯最拿手的是數學時，全場響起一片「哇！」的聲音。

「希望可以幫助更多的人！」子甯說，未來會考到更多滿分，拿到媽媽的獎勵金，再來捐款幫助更多像她一樣喜歡念書的家扶兒；彰化家扶中心主任王震光表示，祝福子甯健康長大，把她僅有的二○○○元通通捐出，真是讓人感動百分百。