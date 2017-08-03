〈中部〉承辦世大運餐飲 南開入選手村特訓

2017-08-03

攜手澳洲團隊合作

〔記者佟振國／南投報導〕二○一七台北世界大學運動會選手村將於十二日正式開村，將有百餘國上萬名選手入住，如此龐大的飲食需求備受關注，南投縣南開科技大學與澳洲餐飲團隊GHG負責承辦，特別招募七百名大學、高中職餐飲科系學生參與團隊，昨正式授旗北上入村展開特訓，希望能為選手提供完善餐飲服務，為國也為校爭光。

台北世大運於本月十九日至卅日舉行，選手村於十二日正式開村，將有一百廿個國家上萬名選手入住，南開科大則是與澳洲餐飲團隊GHG合作，獲選選手村餐飲服務計畫承辦學校，成功「EAT」進世大運，也創南投縣紀錄。

嚴選400位同學參與

南開科技大學餐飲團隊執行長林柏宏表示，GHG無法從國外調派整個廚師團隊來台，目前只有百餘人來台，要應付如此龐大的餐飲需求，仍需要國內人才支援，南開科大和國內高中職餐飲實習生則占餐飲團隊七成，學生報名後經書面審查、一對一面試，最後由GHG親自英文面試，南開有近七千位同學報名，最後只錄取四百名，都是一時之選。

選手村正式開村後，每天將展開連續廿小時的供餐服務，除了台灣傳統美食，還包括亞洲、歐洲、地中海、清真、素食等五大菜系，盼滿足所有選手的胃，以最佳狀態上場競技。

將升大二的南開科大休閒事業管理系謝佩珊已取得咖啡師證照，這次入選擔任外場咖啡師，不僅要沖泡咖啡、拉花，還得面對國際選手以英文說明料理特色與烹調方式，讓選手吃得盡興。

同樣入選的同學朱紹齊表示，內場工作分配類似生產線，外國主廚不可能一人支應上萬份餐點，得靠內場學生分工，每人可能得站足八小時，大概連休息時間都沒有，對學生團隊是挑戰也是榮譽的試煉。