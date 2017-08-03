〈中部〉75歲換駕照 雲林3人完成

2017-08-03

〔記者林國賢／雲林報導〕高齡駕駛人換照上路滿月，雲林縣有三位長輩換照成功，雲林監理站表示，今年底換照成功可減免換照規費五十元，並獲贈一張已儲值二百元悠遊卡。

交通部今年七月一日推動七十五歲長者換照，凡三十一年七月三十一日後出生領有汽、機車駕照長輩，收到通知單後，須在三年內辦理駕照換發，新法並不溯及七十五歲以上長者，所以七十五歲以上者並不用換照，但年滿七十五歲以後，包括八、九十歲者若有違規記點或吊扣駕照的長輩，都必須在收到通知單後的三個月內換照。

雲林監理站站長吳孟峰表示，縣內約有一千六百名長輩應在三年內換發駕照，均已寄發通知單，目前已有三名長者順利完成換發。

吳孟峰表示，體檢可確認長輩身體能否負荷開車所需體力與精神，而認知功能檢驗測驗包括對時間正確認知能力、近程記憶思考能力、判斷力及手腦並用能力，都非常簡單，長輩不用太過緊張。

吳孟峰說，已通過換照的長輩都七十五歲，他們都認為反正遲早都要辦，現在辦可省五十元換照費用，又有二百元悠遊卡，同時證明自己身心都健康。

監理站表示，民眾換照時需自行負擔體檢費用一百至二百元不等、認知檢測規費二百元、換照費用五十元，今年底前長輩換照不收換照費用，還加贈一張悠遊卡。