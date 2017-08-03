〈中部〉（雲林）虎尾興南大橋 橋墩裸露嚴重

2017-08-03

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕虎尾興南大橋橋墩不堪大水沖刷，出現嚴重裸露，民眾質疑大橋安全性，縣府工務處則表示，經檢視橋墩柱本身結構尚稱完好，暫無立即性的危險；斗六市大埔溪無名橋於六月以防洪為由遭縣府預防性拆除，縣府工務處評估重建經費達一千五百萬元，且只有一戶人家受影響又有其他通道，是否重建陷入兩難。

雲縣府︰保固工程 預計年底前完成

颱風接連來襲，連接虎尾興南里與虎尾科技大學之間的興南大橋，被民眾發現行水區的橋墩不堪大水沖刷嚴重毀損，該座大橋是興南里通往虎尾唯一道路，人車流量大，橋墩裸露加上保護工程流失，民眾憂心危及橋樑安全。

工務處長彭子程指出，經過現勘，興南大橋受損的是橋墩保護措施，上游側的混凝土被大水沖刷破壞，但橋墩柱本身結構尚稱完好，且保固工程已提報六月豪雨災修工程項目，預計九月底前完成設計，十月底前發包，可望趕在今年底前修復。

防洪拆橋 花1500萬為一戶重蓋？

至於重建大埔溪無名橋，彭子程表示，考慮大埔溪排洪需求，預估橋身必須墊高兩公尺以上，等於與一旁福懋公司的圍牆同高，橋樑引道也必須跟著墊高，恐與民宅屋頂等高，未來住家大門無法直接通往道路，必須另行開路繞道；縣議員賴淑娞表示，當初興建無名橋係因大埔溪對岸的一戶住家無聯外道路，為了便民才興建，但大埔溪兩側目前均有防汛道路，已有替代道路可通往市區。