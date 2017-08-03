〈中部〉（嘉義）雨後達娜伊谷 出現夢幻瀑布群

2017-08-03

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉山美村的達娜伊谷生態園區，近日雨後出現十道瀑布群，搭配雲霧繚繞，宛如風景畫，阿里山公路七十九公里處旁山壁、竹崎圓潭生態園區及雲潭瀑布風景區，也有相似美景，隨著天氣轉好，適宜遊客把握雨後水勢豐沛之際前往觀賞、攝錄美景。

蟲蟲山新掛10道飛瀑 賞景要快

山美村民莊信然說，達娜伊谷傾瀉瀑布的山壁，因生態豐富，昆蟲種類極多，當地人又稱「蟲蟲山」，隨著雨量越多，瀑布群就越壯觀，站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷生態園區內的吊橋，都能清楚看見叢山峻嶺間的瀑布群景色，若山區未再降大雨，水瀑過兩天將成涓涓細流。

縣議員石信忠說，「蟲蟲山」經過民國八十五年賀伯颱風侵襲後，被沖刷出大片山壁，再經莫拉克風災等天災，使地形地貌改變，部分翠綠山林變成光禿禿的岩石峭壁，逢大雨就有水流從山壁洩流而下。

阿里山公路79Ｋ、竹崎圓潭也有

香林國小退休教師黃源明在阿里山公路七十九公里，拍下有三層水流沿路邊山壁以近乎垂直角度落下的照片，發布在臉書「漫步在雲端的阿里山」，網友驚豔以為是新景點；黃說，這處瀑布位於十字路路段的第一、二座明隧道之間，遊客可將車輛停駐附近的涼亭旁，眺望美景。

竹崎鄉仁壽社區發展協會理事長黃榮豐說，縣道一六六線七十一．五公里處的圓潭生態園區內三座瀑布水勢明顯，沿平緩木棧道走五分鐘即可看見第一座瀑布，與鄰近的雲潭瀑布風景區同樣適合親子出遊，兩景區的瀑布水勢預估可至八月底；鄉境觀音瀑布風景區也可見水流沿山壁飛濺四層至溪谷，景色壯闊，遊客可將車輛停在金獅村縣道一六六線五十九．五公里的芉蓁坑路旁，再沿產業道路前往賞景。