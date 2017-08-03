〈中部〉捷運綠線場站 台中市府：開發價值逾300億

2017-08-03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對捷運綠線G5、G6、G8A、G9-1、G9-2及G11六站體開發，交通局二日舉辦土地開發招商說明會，局長王義川強調，捷運要賺錢，不能靠一張票一張票收入，要配合站體開發才有商機，才能支撐，預估六個站體合計可達到三百億元以上的開發價值。

捷運綠線進入站體開發階段，捷運綠線從北屯到烏日高鐵站，全長十六．七一公里，有十八座車站，採高架化，交通局規劃在G5、G6、G8、G8A、G9-1、G9-2及G11等場站招商開發，其中G8站因是單一土地所有人申請優先投資，獲市府同意，七月十七日已開工。

交通局昨在林酒店舉行「捷運系統土地開發國際研討會暨捷運綠線土開招商說明會」，吸引二百多位建商、金控公司、壽險公司等開發商前來聆聽。

林佳龍強調，軌道運輸就是前瞻，政府不能自己沒錢，又不讓人家賺；交通局長王義川表示，捷運只靠乘客的車票收入根本無法支撐，唯有透過土地站體的開發帶來商機，才能因應。

王義川說，目前有六場站開發要公開招商，採取ＴＯＤ（公共運輸導向型開發）發展願景，市府只規定樓層，開發商對站體可以自己設計；開發採三原則，第一，確保地主權益，第二，市府的權益會先說好，第三，開發商的權益會在簽約前就說好，不會在簽約後還要再談一次。

昨天的說明會有很多開發商對每一場站的開發特色仔細詢問，現場氣氛熱絡。