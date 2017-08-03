〈中部〉竹山7號計畫道 經費恐遭收回

2017-08-03

延宕卅六年 路線爭議未解

〔記者謝介裕／竹山報導〕延宕三十六年的竹山鎮七號計畫道路案，在政府及公所共同爭取下，終獲內政部營建署列入生活圈道路交通系統建設計畫，並核定補助經費三千五百萬元，雖然該案「敗部復活」，但若無法克服路線爭議，在今年底以前完成發包手續，經費恐遭收回，民進黨南投縣黨部向縣府喊話，希望能拋開藍綠、黨派情結，協助公所與住家可能被拆遷的居民好好溝通，以利該案進行。

竹山鎮七號計畫道路，早在民國七十年已敲定開闢，惟因路線爭議不斷，迄今仍未動工，立委林靜儀向地方說明該案獲中央核定的訊息後，也擔憂年底以前若沒辦理發包，經費恐被收回。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，該案公所面臨居民拆遷壓力，希望縣府協助綠營鎮長主政的公所與居民充分溝通，避免無法在期限內發包、完工。

地方則指出，該案原定開闢路線位在昭德橋與加仁美橋之間，新路開闢後將成「T」字路口，容易衍生交通事故，明善寺與菜園路、昭德街一帶許多住家，也將被迫部分拆除或搬遷，若能順利將路線變更至街尾溪，並與和平巷連接形成「正」字路口，不但交通動線較順暢，所需土地也多半是國有地，徵收作業較易進行，少了拆民宅、徵民地動作，民怨相對就減少。

南投縣府工務處長陳錫梧說，竹山鎮七號計畫道路案，縣府也十分關心，絕對沒有藍綠之分，縣府目前也屬意「正」字路口版本，但前提是，九十三名地主必須全部出具同意書，才能獲中央支持完成路線變更作業，縣府、公所將全力以赴，也期盼地主能配合。