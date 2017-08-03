〈中部〉走進時光隧道 看見百年前員林

2017-08-03

前鎮長陳德從拍攝、收集

〔記者陳冠備／員林報導〕為了找尋故鄉的影像和歷史，前員林鎮鎮長陳德從自年輕時即開始攝影，並收集不少員林的老照片，但在他過世後，這些資料只塵封在家人的記憶中。其子陳祐堅日前將父親的資料整理出來並舉辦展覽，照片中不但有近百年前的員林市容，更有山腳路開拓及神祕的員林神社等，讓大家能看見「老員林」。

員林舊稱「林仔街」，曾是全國第一大鎮，前年八月升格為員林市，為慶祝升市兩週年，員林市公所在員林圖書館地下一樓舉辦「員林升市系列活動，巡悠懷舊老照片回顧展」，現場展出從日治時期以來的員林老照片。這項展覽主要的提供者為陳祐堅，他的父親陳德從在日治時期即在員林郡役所工作，國民政府來台後曾被指派為代理鎮長，之後又擔任員林鎮民政課長。陳祐堅說，父親因職務關係，經常去街頭記錄遊行或交通屯墾等，這些影像約有二百多幅。

陳祐堅指出，例如山腳路開拓，是當時政府徵召當地居民做為「公工」（義務勞動），大家胼手胝足來開路；而在日治時期員林也有神社，國民政府將其拆除，現在已看不見了，但父親卻有收藏難得一見的員林神社照片。除此之外，這些照片還有歷屆鎮長，以及員林鎮內國慶會遊行等照片。

兒子陳祐堅不藏私

陳祐堅說，父親在過世之後，就交代要好好保存這些影像資料，也一直等展出時機，恰巧今年是員林升市二週年，又逢父親百年冥誕，終於有機會把塵封已久照片拿出來，由於場地關係，只能展出七十幅影像，不過張張精彩，相信能讓老員林人走入時光隧道。

在員林中正路的百年老店「鐵筆印店」第三代呂永昌，看到一幅記錄員林本通（中正路）的街景照片時，感到相當驚奇。他表示，七十五年前中正路就是如此，街頭相當乾淨，招牌也很少，路上只有腳踏車跟牛車，不像現在擠滿汽機車。

員林市圖展至13日

員林市長張錦昆表示，藉由這次展覽，希望年輕一代也能見證員林的歷史的軌跡，體會先人的艱辛，並珍惜員林一步步繁榮的果實。此展覽從即日起到八月十三日止，展出地點在員林圖書館。