〈中部〉（雲林）檢舉交通違規 斗南紅單暴增20倍

2017-08-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕你被拍了嗎？雲林縣警察局統計今年一至七月民眾檢舉交通違規件達八千四百多件，其中斗六最多五千二百多件，其次是斗南一千四百多件，有民眾一次收到好幾張罰單，「檢舉達人」更因而引起眾怒，警方呼籲民眾，避免被拍最好方法就是遵守交通規則。

去年7個月共70件 今年1400件

依據道路交通管理處罰條例規定，對於交通違規民眾得檢具違規證據資料檢舉，去年縣警局成立檢舉平台，各地檢舉件數暴增，尤其是斗六、斗南及虎尾，斗六去年一至七月檢舉約五百件，今年增至五千二百多件，增加十倍之多，斗南去年一至七月檢舉七十件，今年有一千四百多，增加二十倍。

警方統計，民眾檢舉件數以違規停車最多，不只紅線停車、併排停車，連白線但未依道路方向停車也被檢舉，其次是變換車道未打方向燈、未依標線行駛。

換車道沒打燈 5分鐘3罰單

有一位駕駛上月從斗南要到斗六行駛台一丁線，因變換車道沒有打方向燈，同一條路不同地點，被檢舉三次，收到三張紅單；另有一民眾則是行駛台七十八線快速道路，也是因未打方向燈變換車道，不到五分鐘被人檢舉三次，同樣收到三張紅單。

兩駕駛氣得向監理站申訴，還有民眾因紅線停車同一地點被檢舉四次，檢舉時間竟是清晨，雖繳了罰單，但把紅單PO上臉書社團發洩情緒，引起民眾對「檢舉達人」熱列討論，有人憤怒，但也有人支持。

檢舉達人犯眾怒 警︰別違規

不滿的人認為，在純樸的鄉村偷拍很不應該、吃飽太閒；支持的民眾表示，違規本來就不對，違規停車因自己方便造成多數人不便，發生意外找誰追究？

警方表示，依規定民眾檢舉只要查證屬實就要告發，檢舉告發比率高達八、九成，甚至有檢舉者還追蹤處理進度，檢舉案件的檢舉者、開單員警都沒獎金，檢舉件數多申訴案件也很多，要增加人力處理，呼籲駕駛遵守交通規則，就不會被檢舉。