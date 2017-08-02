〈南部〉公私立國中小編班 明、後天作業

2017-08-02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一○六學年度公私立國中小學編班作業，將於明、後兩天由教育局統一進行電腦編班，作業過程公開，除將邀請家長團體及教師團體出席觀禮，學生家長也可到場觀看。

參加今年新生編班的公私立國中，共有七十六所學校、五百卅二個班級、一萬五千三百六十五名學生，公開編班作業於明天上午九時率先於佳里國中辦理。

四日上午九時，公私立國小一、三、五年級學生編班作業，將在德南國小及新營國小兩地同步辦理，總計有兩百一十三校、一千九百一十五個班級、四萬三千六百零四名學生參加。

至於編班方式，教育局表示，國中新生以國文、數學二科學力測驗平均分數高低順序排列，採電腦亂數Ｓ型方式編班；國小新生採電腦亂數編班，三、五年級則分別以二年級、四年級下學期國語、數學二科平均分數為依據，採電腦亂數Ｓ型方式編班。市長賴清德將分別至佳里國中及德南國小按鈕進行編班。

為貫徹常態編班精神，教育局強調，新生或轉學生若尚未在統一編班前至學校辦理報到，日後報到時，仍須以教育局提供的電腦程式進行編班，不論是學校或家長，均無法指定班級。凡經抽檢發現或被檢舉出有任何違反法令規定的情形，一旦調查屬實，不但原編班無效，並將議處學校人員。檢舉電話：（06）2991111轉1249課程發展科。