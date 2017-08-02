〈南部〉爸爸大力士 西拉雅8/4推限定拉山車

2017-08-02

〔記者王涵平／白河報導〕慶祝父親節，西拉雅國家風景區管理處八月四日推出限定「爸爸大力士」拉山車活動，邀家人陪父親到關子嶺 Fun鬆一夏。

參加者可獲豐富獎品

西拉雅管理處表示，「High一夏2017西拉雅關子嶺 Fun鬆一夏—黑泥漿搖滾」系列的「爸爸大力士」拉山車活動，可先行於「活動通」幫父親報名，也可於當日下午五點半至七點半在大成殿「燈籠DIY區」現場報名。參加者除可獲得關子嶺商家提供的豐富獎品，也讓全家人留下一個美好的紀念回憶。

管理處指出，全家人可選搭最適合的短版浴衣換穿，悠閒逛文創市集，喝罐啤酒，品嚐在地香菇茶葉蛋，提著親手繪製的復古燈籠前往仙草國小觀星，有觀星專家解說點點星空。

裝置藝術「街燈下的祝福」浪漫

此外，也可與前世情人感受在地特有的祝福與浪漫，嶺頂公園的裝置藝術「街燈下的祝福」，歌譜上的戒環透過路燈照射，投射心型光環守護親密的情感，靠近「關子嶺之戀」即為擁有幸福與甜蜜的人們歌唱，音符也會同時閃動，是一家人絕對不能錯過「曬幸福、耍浪漫」的打卡景點。

管理處今年特別推出夏日限定特別企劃「i拍無攝限—我的浴衣Style」，上傳幸福合影專屬活動網站，就有機會抽中大獎，查詢可至西拉雅「i拍無攝限—我的浴衣Style」活動網站。活動通「爸爸大力士」報名網址https://goo.gl/Y5LYJd。