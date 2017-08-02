〈南部〉空軍官校戰機飛行表演 下週六上場

2017-08-02

〔記者蘇福男／岡山報導〕為紀念八一四抗戰勝利八十週年，岡山空軍官校八月十二日將開放營區，進行主力戰機飛行表演，航空教育展示館五日起配合推出「航空暨觀光產業體驗嘉年華會」，安排線控飛機飛行表演、無人機模型機發表展示會、ＤＩＹ免費體驗等活動，讓民眾親身體驗國軍航空文化。

預估可吸引20萬人潮 當天開放營區

高市觀光工廠發展協會理事長陳秀卿表示，空官戰機飛行表演預估至少可吸引廿萬參觀人潮，除了十二日當天營區開放，民眾可進入空官欣賞F16、幻象二○○○、ＩＤＦ主力戰機飛行表演、雷虎小組空中分列式表演、武器裝備地面陳展和三軍樂儀隊表演，七日、九日也都有雷虎小組單機操演及空中分列式預演。

五日率先登場的航空暨觀光產業體驗嘉年華會，活動地點在空官航教館，為期十天的活動，分別推出手擲機ＤＩＹ、無人機模型機發表展示會、航空小學堂—水火箭ＤＩＹ、觀光工廠公仔大會集、眷村微電影放映會、眷村美食品評會、戰機攝影比賽。

航教館於嘉年華活動期間，除十二日、十四日免費入館參觀外，其餘時間一律以一百元優惠價入場，十二日當天上午七時至下午六時卅分航教館備有免費接駁專車，沿途停靠捷運南岡山站、岡山火車站、岡山農工、台灣滷味博物館、空軍官校、航教館，家樂福旅行社也推出一八八方案，詳情可參考活動網址http://m.aeeh.com.tw/814.asp，電話：07-6258111。