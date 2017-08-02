〈南部〉東專校長遴選落馬 教授質疑內定

2017-08-02

〔記者黃明堂／台東報導〕經由教育部遴選及派任，國立台東專科學校校長昨天由王俊勝接任，不過，參加遴選落敗的台東大學教授劉烱錫指控遴選過程不公，早已內定，要求公開遴選會議紀錄。教育部給他回文表示，是以公平、公正及公開方式為之，並無內定情事。

劉烱錫說，他是四位參選人之一，六月六日前往教育部向遴選委員發表治校理念及接受答詢，當天晚上，某遴選委員透過朋友告訴他，他是入圍的二名之一，將送請教育部長圈選，但遴選會議中，遴選委員之一的教育部技職司長楊玉蕙向其他委員表示支持某一參選人。

劉說，自己曾於擔任台東大學校長遴選委員，有委員以簡訊請求校內某些同仁對某參選人投不同意票，被檢舉違反公正、公平原則，遭遴選委員會表決通過後停權，楊司長言行明顯逾越遴選原則，理應被制止或停權，但教育部不願處理。

教育部回文否認

教育部已接獲劉的檢舉，不過，回文說遴選委員組成與過程沒問題，教育部「係以公平、公正及公開方式為之，並無來信所稱內定由特定候選人出任之情事」。

劉烱錫說，為求真相，他再向教育部申請遴選過程影音資料，但七月廿六日收到回文稱不予提供，並指出「本部並無檔存錄音與錄影資料可供臺端閱覽、抄錄或複製。」

劉質疑，他在遴選會議還未發表治校理念前，教育部人事處人員馬上告訴他要錄音、錄影。