〈南部〉台東首例 桃源國小採公辦民營

2017-08-02

委託誠致基金會辦學 為期六年

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府所屬延平鄉桃源國民小學，自昨天起為期六年，委託財團法人誠致教育基金會辦學，公辦民營模式雖非全國首創，卻是台東首例。

桃源國小民營後多了個名稱，叫「kist理念學校」，昨天由縣長黃健庭與基金會董事長方新舟共同揭牌，學校依原住民分享喜悅的傳統分送豬肉給參與的賓客，黃健庭獲贈一隻大豬腿。

黃健庭表示，教育實驗三法施行後，桃源國小是台東縣內第一所公辦民營的學校，縣府透過評估、審查後，決定將桃源國小委託誠致教育基金會，縣府將每二年進行評鑑，確保學校的辦學成效，期望透過本次的公辦民營計畫，能夠培育出具備學習力、品格力、文化力的優秀布農族孩子。

教育處長劉鎮寧表示，公辦民營是教育實驗三法中的一種實驗教育，有的縣市去年即已實施，台東則擇定桃源國民小學試辦。

非私立學校 非營利模式接辦

他說，公辦民營不同於一般私立學校，基本上的教學框架仍受縣府規範，校長由基金會遴選，老師由學校聘，但都領縣府的薪水，基金會必須承諾非營利模式接辦，將投入一千萬元來充實教材研發、老師受訓及課程設計等等。

他說，基金會也能引進更多師資來充實教學；至於學生的權利義務與一般縣屬學校並無不同，基金會不能另立名目收費。

誠致教育基金會董事長方新舟承諾會將桃源國小打造成一個具競爭、有文化及品德兼具的學校。