〈南部〉3年4度換鄉長 鹽埔葉明博當選無效

2017-08-02

屏縣府派張平和代理 今交接

〔記者鮑建信、邱芷柔／綜合報導〕屏東縣鹽埔鄉長葉明博被控選舉官司案，一審被判決當選無效葉不服上訴，高雄高分院昨天判決當選無效定讞，屏東縣政府隨即解除葉明博職務，指派立委鍾佳濱服務處主任張平和代理鄉長，今天上午交接。

前民進黨籍鹽埔鄉長呂清輝因涉嫌賄選，一零四年九月一審被判刑兩年、褫奪公權十年，呂自行請辭，屏東縣政府於十二月底辦理補選，呂清輝的女兒呂家萱代父出征，以三百餘票敗給無黨籍參選的前縣議員葉明博。

樁腳涉買票 葉對判決感遺憾

不過，檢調在補選期間查出方姓、李姓等樁腳涉嫌以每票五百元的價碼幫葉明博買票，二人並被屏東地院判決有罪，呂家萱提起葉當選無效之訴，一、二審皆判決當選無效，全案定讞。

葉明博曾任三屆屏東縣議員，在這屆鄉長選舉中，他先是敗給民進黨籍的呂清輝，因呂清輝涉賄一審被判刑後即請辭，由女兒呂家萱代打，葉明博以無黨籍再度投入選舉，在補選中以三百多票的差距險勝，當選後葉即加入民進黨。

對於當選無效確定，葉明博聞訊後表示，該說的都已經說了，對判決感到遺憾。

屆屏東鹽埔鄉已經「用掉」三個鄉長，包括前鄉長呂清輝、代理鄉長許重慶、補選當選的葉明博，第四任縣府指派張平和代理，三年來第四度換鄉長，鄉民直嘆「用很兇」。

張平和也曾參選鹽埔鄉長補選，敗給葉明博。除了鹽埔鄉外，目前屏縣還有琉球鄉長陳隆進及屏東市長林亞蒓因涉貪被停職，暫由縣府派員代理職務。