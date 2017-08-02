〈南部〉颱風災損 可申請租稅減免

2017-08-02

〔記者劉婉君／台南報導〕尼莎、海棠颱風接連過境，造成南市十三區淹水，有工廠、店家進水，還有多部車輛泡水拋錨，財政稅務局提醒，因災害造成財產損失可申請房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅減免，並增設「受理災害減免」單一窗口受理。而工務局接獲路樹傾倒、路燈不亮等通報達三○四件，路燈已在當天通知台電搶修完畢，路樹也於昨天繼續處理。

財政稅務局表示，申請災害損失減免稅目包括國稅局負責的所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅及地方稅的房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等，受災損失達減免標準的納稅義務人，可在災害發生後，於各稅目規定期限內，檢具損失清單及證明文件，向所在地之稅捐稽徵機關申報災害損失。

其中，汽車及一五一CC以上的機車，因泡水受損需修復始能使用，或因泡水受損無法再使用，向監理單位辦理報停或報廢手續者，得自災害發生日起一個月內，檢具監理單位核發的證明文件，申請退還自災害發生日起已繳納的使用牌照稅。

相關減免規定可向所在地稅捐稽徵機關查詢，或洽地方稅稽徵機關免費專線0800-086-969。

工務局在尼莎、海棠颱風襲台期間，接獲通報案件中以路樹兩百廿五棵最多，且以傾斜為主，另外還有路燈不亮卅五件、危險招牌九件、道路破損廿八件。