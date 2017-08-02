〈南部〉農損迄昨300多萬 恐難獲救助

2017-08-02

〔記者王涵平／台南報導〕南市農損迄昨日提報三百多萬元，已屆採收期的龍眼、文旦等未見嚴重落果，以淹水易受損的西瓜、洋香瓜居多，公所陸續查報中，但災損面積未達兩成，故整體恐難達救助標準。

以西瓜、洋香瓜受損較多

南市農業局表示，迄昨日農損統計，受害面積以西瓜五十餘公頃、損失金額約七十多萬元最多，其次為洋香瓜卅多公頃、損失金額約五十多萬元，二期水稻初期的受害面積雖高達百餘公頃，但因剛插秧，損失金額僅五十多萬元。

而下雨會擔心，農民也怕出太陽，東山龍眼已傳落果，胡姓農民表示，有些結果太多的枝幹不堪連日雨水而斷落（見圖，記者王涵平攝），如果好天氣太陽一出來，也擔心龍眼殼日曬迸裂，實在無奈。

東山龍眼本月初進入採收季，但連日雨水，不少龍眼含水量提高，在偶爾一陣強風大雨之後，小枝幹應聲斷落，讓農民相當心疼。

胡姓農民指出，雖然兩個颱風過後，眼前看似沒有造成太大傷害，但是雨勢不斷，偶爾幾陣豪雨強風，造成龍眼互相碰撞，龍眼殼多少會受傷，如果天氣轉好，太陽一出來，較成熟的龍眼會迸裂。

幾位農民在雨天吃著落果，甜在嘴裡，卻是痛在心裡，陳姓農民說，龍眼開始採收後，有些人會直接送進焙灶烘焙龍眼乾，但雨後龍眼含水量高，烘焙時間也需更久，燒的龍眼柴更多，耗費的心力也增加，真正「艱苦誰人知」。

此外，海棠颱風雖未造成山區嚴重災害，但仍傳小落石、坍方，山區的東原里長葉孟亮表示，目前產業道路、農路補助較難申請，希望相關單位災害儘速協助，方便農作物採收期運輸與民眾、遊客出入，尤其是即將收成的龍眼等農作物運輸會造成不便，將協助向相關單位反映，盡量幫忙儘速復建。